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Поль Погба будет дисквалифицирован минимум на 3 матча

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рискует получить дополнительную дисквалификацию.

Завтра Футбольная ассоциация Англии получит отчет главного арбитра матча «Арсенал» – «МЮ» Андре Марринера, в котором он в том числе опишет ситуацию с удалением футболиста.

Погба получит гарантированную трехматчевую дисквалификацию за прямую красную карточку, кроме того, если выяснится, что его аплодисменты после удаления носили саркастический характер и были направлены в адрес судьи, срок дисквалификации может вырасти.

В следующем туре состоится манчестерское дерби.

Sports.ru
Теги: Погба Манчестер Юнайтед
Вчера, 22:32
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№1 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Вчера, 23:00) #
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За такое яица в дверях прищемлять надо
Регистрация: 21.04.2009
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