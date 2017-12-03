Поль Погба будет дисквалифицирован минимум на 3 матча

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рискует получить дополнительную дисквалификацию.Завтра Футбольная ассоциация Англии получит отчет главного арбитра матча «Арсенал» – «МЮ» Андре Марринера, в котором он в том числе опишет ситуацию с удалением футболиста.Погба получит гарантированную трехматчевую дисквалификацию за прямую красную карточку, кроме того, если выяснится, что его аплодисменты после удаления носили саркастический характер и были направлены в адрес судьи, срок дисквалификации может вырасти.В следующем туре состоится манчестерское дерби.