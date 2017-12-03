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Слуцкий покинул пост главного тренера "Халл Сити"

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

Руководство английского клуба и 46-летний российский специалист после сегодняшней встречи приняли решение о расторжении соглашения по обоюдному согласию. Также отмечается, что вместе со Слуцким клуб покинул и стратегический директор команды Олег Яровинский.

«Халл Сити» не мог одержать победу в Чемпионшипе на протяжении семи последних матчей. Команда располагается на 20-й строчке в турнирной таблице после 20 туров. В последней встрече, которая состоялась накануне, «Халл» на выезде сыграл вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (2:2). Слуцкий работал с командой с лета.

Чемпионат
Теги: Слуцкий Халл Сити
Вчера, 22:40
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14
(3)
№14 Написал: K I N G Краснодар (Вчера, 23:34) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Кубань»
Не зря ездил - английский язык выучил.
Регистрация: 25.06.2009
№13 Написал: Мясной Москва (Вчера, 23:29) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот она смена Манчини joy
Почему и нет?
Регистрация: 28.11.2017
№12 Написал: imaginary (Вчера, 23:23) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
п-ос, дно, общение на сайте превратилось в какой-то сплошной троллизм и подростковое злорадство
Регистрация: 7.02.2010
№11 Написал: ajax101 Москва (Вчера, 23:16) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
С позором в родные пенаты . Кот ждет, мало было.


А пусть в Англии остаётся!
Там девять футбольных дивизионов! Тем более английский язык он знает!

Цитата: bobovzenit
Ну вот. Не дали тренеру поработать. А ведь сколько бы дел натворил, если бы ещё остался... smile


В сборной РФ он уже наработал!

Цитата: Mich1el
Wellcome back to CSKA!


Сомнительно,что ЦСКА согласятся заменить Гончаренко
Регистрация: 14.04.2008
№10 Написал: yuri спб (Вчера, 23:02) #
  • 0
  •  (10)

С позором в родные пенаты . Кот ждет, мало было.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№9 Написал: Mich1el Санкт-Петербург (Вчера, 22:54) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Wellcome back to CSKA!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: imaginary (Вчера, 22:53) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
давайте посчитаем варианты в России

Зенит, если Манчини идёт тренировать Италию

Крансодар, мало вероятно, да, Шалимов слил всем лидерам, но у всех середняков за очень редким исключением берёт три очка и от прямой путёвки в ЛЧ отстаёт всего на 3 очка

Ахмат, интересный вариант, давно они хотят в ЕК, но пойдёт ли Лёнчик биться за 5ые места?
Регистрация: 7.02.2010
№7 Написал: golden Axe (Вчера, 22:51) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bobovzenit
Ну вот. Не дали тренеру поработать. А ведь сколько бы дел натворил, если бы ещё остался...

там еще разгребать теперь до следующего сезона,Стас в сборной до сих пор разгребает после его дел
Регистрация: 1.02.2017
№6 Написал: bobovzenit Калининград (Вчера, 22:50) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Ну вот. Не дали тренеру поработать. А ведь сколько бы дел натворил, если бы ещё остался... smile
Регистрация: 26.10.2016
№5 Написал: golden Axe (Вчера, 22:49) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Руководство английского клуба и 46-летний российский специалист после сегодняшней встречи приняли решение о расторжении соглашения по обоюдному согласию. Также отмечается, что вместе со Слуцким клуб покинул и стратегический директор команды Олег Яровинский.

давно пора этот жидовский рассадник под зад коленом,бегемот снова пролетел фанеркой над Биг Беном,посмешище,а упрямые ослики все спорили и не верили,что без чемоданов Гинера он пшик))Сегодня праздник у Халла,физрук с позором изгнан,а не покинул как вы тут смягчаете,у него был шанс написать по собственному,но он как всегда надеялся проскочить на авось,трусливо сидел и ждал когда дадут подсрачник
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: Сибирячок (Вчера, 22:46) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Сибирь»
Шаг вперёд - следствие пинка в зад.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Wariag Саратов (Вчера, 22:46) #
  • -2
  •  (6)

В Ахмат! scream scream


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Сокол (Саратов)
Регистрация: 28.06.2014
№2 Написал: VVS Тюмень (Вчера, 22:45) #
  • +2
  •  (10)

Не покинул, а выгнали!


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Русский футбол матом не испортишь.
Регистрация: 8.09.2006
№1 Написал: vlees: (Вчера, 22:44) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Покоритель мордовий летит домой,без Гинера он пустое место,все его победы в цыска были добыты в кабинетах.
Регистрация: 5.08.2017
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