Слуцкий покинул пост главного тренера "Халл Сити"

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.Руководство английского клуба и 46-летний российский специалист после сегодняшней встречи приняли решение о расторжении соглашения по обоюдному согласию. Также отмечается, что вместе со Слуцким клуб покинул и стратегический директор команды Олег Яровинский.«Халл Сити» не мог одержать победу в Чемпионшипе на протяжении семи последних матчей. Команда располагается на 20-й строчке в турнирной таблице после 20 туров. В последней встрече, которая состоялась накануне, «Халл» на выезде сыграл вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (2:2). Слуцкий работал с командой с лета.