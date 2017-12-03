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Леонид Слуцкий: время в "Халле" было очень сложным, но захватывающим

Российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал свой уход с поста главного тренера английского «Халл Сити».

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто связан с „Халл Сити“, от игроков и персонала до владельца и особенно фанатов.

Я очень горжусь тем, что пережил этот опыт, это было сложное, но очень захватывающее время для меня.

«Халл Сити» всегда будет частью моего сердца, и я желаю команде всего наилучшего в будущем", — цитирует Слуцкого Чемпионат со ссылкой на сайт клуба.

«Халл Сити» не мог одержать победу в Чемпионшипе на протяжении семи последних матчей. Команда располагается на 20-й строчке в турнирной таблице после 20 туров.

Напомним, что бывший наставник ЦСКА и сборной России возглавил английскую команду в июне 2017 года.
Теги: Слуцкий Халл Сити
Вчера, 22:50
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5
(1)
№5 Написал: Arien_Allan_Beck (Вчера, 23:13) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Да что же это такое?
Он так сказал будто в РФПЛ возвращается...
Я как то не особо хочу. Из-за него лишиться команды какой-нибудь хороший тренер.


--------------------
Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№4 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Вчера, 23:09) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Добро пожаловать в Краснодар!?)
Регистрация: 24.09.2007
№3 Написал: golden Axe (Вчера, 22:56) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо за этот КВН Лёня,давно так не смеялись
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: RenarTickle Москва (Вчера, 22:56) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну тут изначально было понятно, что, скорее всего, не потянет... pensive
Регистрация: 2.08.2013
№1 Написал: Сибирячок (Вчера, 22:52) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Что-нибудь захватил из Халла?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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