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Вице-президент "Халла": работать со Слуцким было в удовольствие, но результаты не улучшились

Заместитель председателя «Халл Сити» Эхаб Аллам прокомментировал решение клуба отправить в отставку главного тренера Леонида Слуцкого.

«Леонид работал не покладая рук, вел себя очень достойно. Работать с ним вместе было в удовольствие.

К сожалению, результаты не улучшились так, как на то рассчитывали обе стороны, поэтому было принято решение прекратить сотрудничество.

Хочу поблагодарить Леонида и Олега Яровинского за их старания и искренне пожелать им всего наилучшего в дальнейшем», – сказал Аллам.

Sports.ru
Теги: Халл Сити Слуцкий
Вчера, 23:00
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(1)
№2 Написал: Голеодор Москва (Вчера, 23:16) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Алания»
Быстро вы его раскусили, 3 месяца дали ему покувыркаться в вашей лиге и досвидос... laughing
Регистрация: 3.05.2015
№1 Написал: Alter ego (Вчера, 23:12) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Даже не знал что там владелец араб, точнее даже не интересовался. То есть еврей работал на араба и не срослось? Как то не удивляет тогда даже, что его уволили.
Регистрация: 17.05.2017
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