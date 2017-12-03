Вице-президент "Халла": работать со Слуцким было в удовольствие, но результаты не улучшились

Заместитель председателя «Халл Сити» Эхаб Аллам прокомментировал решение клуба отправить в отставку главного тренера Леонида Слуцкого.«Леонид работал не покладая рук, вел себя очень достойно. Работать с ним вместе было в удовольствие.К сожалению, результаты не улучшились так, как на то рассчитывали обе стороны, поэтому было принято решение прекратить сотрудничество.Хочу поблагодарить Леонида и Олега Яровинского за их старания и искренне пожелать им всего наилучшего в дальнейшем», – сказал Аллам.