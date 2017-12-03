Форвард "Ньюкасла" Митрович не хочет переезжать в Россию

Нападающий «Ньюкасла» Александар Митрович может покинуть команду.Как утверждает издание Het Nieuwsblad, сербский футболист заявил руководству «Ньюкасла» о желании сменить клуб зимой. Митрович не хочет переходить в турецкий или российский клуб, которые проявляют к нему интерес, а рассчитывает уйти в аренду перед ЧМ-2018.Самым вероятным вариантом перехода называется «Андерлехт», за который 23-летний Митрович выступал с 2013-го по 2015 год. В нынешнем сезоне он провел всего 5 матчей в АПЛ, забив 1 гол.