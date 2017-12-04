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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Крупнейшая газета Йоркшира посвятила сразу 5 топовых материалов теме отставки Слуцкого
Крупнейшее региональное издание графства Йоркшир Hull Daily Mail сделало увольнение Леонида Слуцкого из "Халл Сити" главной темой воскресного вечера.
На главной странице сайта газеты сразу пять топовых материалов посвящены отставке российского тренера.
"Халл" сегодня официально объявил о расставании с 46-летним специалистом, который возглавлял команду с июня этого года.
Под его руководством команда в 20 матчах чемпионшипа одержала всего 4 победы и 9 раз проиграла при 7 ничьих.
"Халл" не может выиграть в семи матчах подряд (3 ничьих и 4 поражения) и идет на 20-м месте в турнирной таблице – всего в 3 очках от зоны вылета.
Sports.ru
На главной странице сайта газеты сразу пять топовых материалов посвящены отставке российского тренера.
"Халл" сегодня официально объявил о расставании с 46-летним специалистом, который возглавлял команду с июня этого года.
Под его руководством команда в 20 матчах чемпионшипа одержала всего 4 победы и 9 раз проиграла при 7 ничьих.
"Халл" не может выиграть в семи матчах подряд (3 ничьих и 4 поражения) и идет на 20-м месте в турнирной таблице – всего в 3 очках от зоны вылета.
Sports.ru
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