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Карло Анчелотти: мне нравится деятельность "Ювентуса"

Бывший главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти поделился мнением о своем будущем. Слова специалиста приводит La Gazzetta dello Sport?.

"Милан"? Руководство клуба не связывалось со мной, однако я бы хотел вернуться в Италию и продолжить там работу. Например, мне нравится то, что делает "Ювентус". Я очень уважаю президента клуба Андреа Аньелли. Но пока что я планирую отдохнуть до 30 июня", — сказал Анчелотти.

"Газета.ру"
Теги: Анчелотти Ювентус
Сегодня, 04:43
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