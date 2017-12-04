Карло Анчелотти: мне нравится деятельность "Ювентуса"

Бывший главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти поделился мнением о своем будущем. Слова специалиста приводит La Gazzetta dello Sport?."Милан"? Руководство клуба не связывалось со мной, однако я бы хотел вернуться в Италию и продолжить там работу. Например, мне нравится то, что делает "Ювентус". Я очень уважаю президента клуба Андреа Аньелли. Но пока что я планирую отдохнуть до 30 июня", — сказал Анчелотти.