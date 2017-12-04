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Франк Райкард: Месси - бог для всего мира

Бывший главный тренер "Барселоны" Франк Райкард оценил игру футболистов каталонцев Лионеля Месси и Андреса Иньесты.

"Месси - бог для всего мира. Также необходимо высоко оценить Андреса Иньесту. Я слежу за всеми футболистами со стороны, они сделали замечательные карьеры", - передает слова специалиста "Советский спорт" со ссылкой на Marca.
Теги: Барселона Месси Иньеста
Сегодня, 09:59
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№2 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 11:10) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Короче, второе пришествие спасителя.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009
№1 Написал: Академия (Сегодня, 10:12) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
что за дурная манера называть человека
Регистрация: 20.06.2016
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