Франк Райкард: Месси – бог для всех

Бывший главный тренер "Барселоны" Франк Райкард рассказал о работе с нападающим Лионелем Месси и полузащитником Андресом Иньестой."Месси – бог для всех. Также хочу высказать всяческих похвал в адрес Андреса Иньесты. Я слежу за всеми игроками, они сделали выдающиеся карьеры", - цитирует Райкарда Marca.