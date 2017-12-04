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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Франк Райкард: Месси – бог для всех
Бывший главный тренер "Барселоны" Франк Райкард рассказал о работе с нападающим Лионелем Месси и полузащитником Андресом Иньестой.
"Месси – бог для всех. Также хочу высказать всяческих похвал в адрес Андреса Иньесты. Я слежу за всеми игроками, они сделали выдающиеся карьеры", - цитирует Райкарда Marca.
"Месси – бог для всех. Также хочу высказать всяческих похвал в адрес Андреса Иньесты. Я слежу за всеми игроками, они сделали выдающиеся карьеры", - цитирует Райкарда Marca.
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