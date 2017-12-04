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Франк Райкард: Месси – бог для всех

Бывший главный тренер "Барселоны" Франк Райкард рассказал о работе с нападающим Лионелем Месси и полузащитником Андресом Иньестой.

"Месси – бог для всех. Также хочу высказать всяческих похвал в адрес Андреса Иньесты. Я слежу за всеми игроками, они сделали выдающиеся карьеры", - цитирует Райкарда Marca.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 20:22
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№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не упоминайте имя Господа ... как говорится, Франк. И не говорите за ВСЕХ...
Очень многие, не интересующиеся футболом, понятия не имеют, кто это такой.
Многие, кто знает, не видят в нем ничего «божественного».
Раздули до размеров мирового масштаба, распиарили. Он один из немногих но САМЫХ талантливых футболистов.
Приятно, что воспитан, без «короны» на голове. Отличный спортсмен, и ...пример для нынешних и будущих футболистов. А с Богом, перебор...пе-ре-бор.

С уважением,
К. Роналду.
?


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
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