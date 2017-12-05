Ливерпульское дерби состоится в третьем раунде Кубка Англии

"Ливерпуль" и "Эвертон" встретятся в третьем раунде Кубка Англии по футболу, сообщает The Telegraph.Встреча состоится на "Энфилде".В других матчах "Ноттингем Форест" сыграет с "Арсеналом", "Манчестер Юнайтед" примет "Дерби Каунти", "Тоттенхэм" встретится с "Уимблдоном", "Манчестер Сити" померится силами с "Бернли", "Челси" отправится к "Норвичу", а "Халл Сити" сыграет с победителем пары "Блэкберн" — "Крю Александра".Матчи третьего раунда пройдут 6 и 7 января.