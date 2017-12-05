Экс-форвард ЦСКА Жо: я перестал выпивать и гулять по барам

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
02:05
Зоран Тошич: "Зенит" и "Спартак" много потратили, а ЦСКА по-прежнему претендует на чемпионство
Зоран Тошич: "Зенит" и "Спартак" много потратили, а ЦСКА по-прежнему претендует на чемпионство
Вчера, 23:45
Джузеппе Росси подписал контракт с "Дженоа"
Джузеппе Росси подписал контракт с "Дженоа"
Вчера, 23:25
"Удинезе" на выезде разгромил "Кротоне"
"Удинезе" на выезде разгромил "Кротоне"
Вчера, 23:07
"Халл Слуцкого". Рефлексия о провале (4)
"Халл Слуцкого". Рефлексия о провале (4)
Вчера, 22:50
Геннадий Орлов: надо определиться, "Локомотив" едет на "Сапсане" или на старом паровозе (26)
Геннадий Орлов: надо определиться, "Локомотив" едет на "Сапсане" или на старом паровозе (26)
Вчера, 22:27
Жо признан лучшим игроком чемпионата Бразилии
Жо признан лучшим игроком чемпионата Бразилии
Вчера, 21:24
"Ньюкасл" интересуется Икером Касильясом
"Ньюкасл" интересуется Икером Касильясом
Вчера, 21:13
Марко Асенсио вернулся тренировкам в общей группе
Марко Асенсио вернулся тренировкам в общей группе
Вчера, 20:53
Иностранные туроператоры предложили создать к ЧМ-2018 специальные пункты для болельщиков
Иностранные туроператоры предложили создать к ЧМ-2018 специальные пункты для болельщиков
Вчера, 20:22
Франк Райкард: Месси – бог для всех (1)
Франк Райкард: Месси – бог для всех (1)
Вчера, 19:42
Поль Погба опоздал на тренировку "МЮ" перед матчем с ЦСКА (1)
Поль Погба опоздал на тренировку "МЮ" перед матчем с ЦСКА (1)
Вчера, 19:32
"Спартак" прибыл в Ливерпуль (9)
"Спартак" прибыл в Ливерпуль (9)
Вчера, 19:18
Владимир Ильин: стычка с Димитровым? В раздевалке команды многие сказали, что я поступил правильно (2)
Владимир Ильин: стычка с Димитровым? В раздевалке команды многие сказали, что я поступил правильно (2)
Вчера, 18:11
Завтра будут возобновлены продажи билетов на ЧМ-2018
Завтра будут возобновлены продажи билетов на ЧМ-2018
Вчера, 18:04
Эксплуатация арены "Санкт-Петербург" может составить от 1,3 до 2,8 млрд рублей в год (9)
Эксплуатация арены "Санкт-Петербург" может составить от 1,3 до 2,8 млрд рублей в год (9)
Вчера, 17:40
Система VAR появится в РФПЛ не раньше следующего сезона (5)
Система VAR появится в РФПЛ не раньше следующего сезона (5)
Вчера, 17:23
СМИ: Роналду получит "Золотой мяч" на Эйфелевой башне (5)
СМИ: Роналду получит "Золотой мяч" на Эйфелевой башне (5)
Экс-форвард ЦСКА Жо: я перестал выпивать и гулять по барам
Нападающий "Коринтианса" Жо признался, что смог достичь успеха в 30 лет благодаря тому, что изменил требования к себе. Экс-форвард ЦСКА признан лучшим игроком чемпионата Бразилии. Также он стал лучшим бомбардиром с 18-ю мячами на счету.
"Я знаю, что тренер сборной Тите рассматривает различные варианты в линию атаки, и мои игровые качества могут помочь мне. Я уже не тот человек, что был раньше. Я перестал выпивать и гулять по барам. Я стал лидером. Если у меня вновь появится шанс сыграть за сборную, я не буду тащить одеяло на себя, как в 2014 году, я вырос.
Сделаю все, чтобы вновь получить возможность представлять Бразилию на чемпионате мира. Я очень сильно изменился с тех пор, как от меня отвернулась моя жена, а позже начали отворачиваться болельщики, которые раньше носили меня на руках. Моя личная и профессиональная жизнь пошли под откос, и я решил все изменить", - цитирует St.Louis Post-Dispatch Жо.
"Спорт-Экспресс"
"Я знаю, что тренер сборной Тите рассматривает различные варианты в линию атаки, и мои игровые качества могут помочь мне. Я уже не тот человек, что был раньше. Я перестал выпивать и гулять по барам. Я стал лидером. Если у меня вновь появится шанс сыграть за сборную, я не буду тащить одеяло на себя, как в 2014 году, я вырос.
Сделаю все, чтобы вновь получить возможность представлять Бразилию на чемпионате мира. Я очень сильно изменился с тех пор, как от меня отвернулась моя жена, а позже начали отворачиваться болельщики, которые раньше носили меня на руках. Моя личная и профессиональная жизнь пошли под откос, и я решил все изменить", - цитирует St.Louis Post-Dispatch Жо.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.