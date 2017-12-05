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Экс-форвард ЦСКА Жо: я перестал выпивать и гулять по барам

Нападающий "Коринтианса" Жо признался, что смог достичь успеха в 30 лет благодаря тому, что изменил требования к себе. Экс-форвард ЦСКА признан лучшим игроком чемпионата Бразилии. Также он стал лучшим бомбардиром с 18-ю мячами на счету.

"Я знаю, что тренер сборной Тите рассматривает различные варианты в линию атаки, и мои игровые качества могут помочь мне. Я уже не тот человек, что был раньше. Я перестал выпивать и гулять по барам. Я стал лидером. Если у меня вновь появится шанс сыграть за сборную, я не буду тащить одеяло на себя, как в 2014 году, я вырос.

Сделаю все, чтобы вновь получить возможность представлять Бразилию на чемпионате мира. Я очень сильно изменился с тех пор, как от меня отвернулась моя жена, а позже начали отворачиваться болельщики, которые раньше носили меня на руках. Моя личная и профессиональная жизнь пошли под откос, и я решил все изменить", - цитирует St.Louis Post-Dispatch Жо.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 03:28
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