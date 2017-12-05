Система ВАР будет использоваться на клубном чемпионате мира-2017

Система видеопомощи арбитрам (ВАР) будет использоваться во время клубного чемпионата мира 2017 года, сообщает официальный сайт ФИФА.Турнир пройдет в ОАЭ с 6 по 16 декабря.Применение ВАР будет возможно на каждом из двух стадионов, которые примут матчи клубного чемпионата мира.