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Система ВАР будет использоваться на клубном чемпионате мира-2017

Система видеопомощи арбитрам (ВАР) будет использоваться во время клубного чемпионата мира 2017 года, сообщает официальный сайт ФИФА.

Турнир пройдет в ОАЭ с 6 по 16 декабря.

Применение ВАР будет возможно на каждом из двух стадионов, которые примут матчи клубного чемпионата мира.
Сегодня, 23:29
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