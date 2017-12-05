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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Виктор Гончаренко: мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил свой путь, но это жизнь, это футбол (1)
17:12
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Система ВАР будет использоваться на клубном чемпионате мира-2017
Система видеопомощи арбитрам (ВАР) будет использоваться во время клубного чемпионата мира 2017 года, сообщает официальный сайт ФИФА.
Турнир пройдет в ОАЭ с 6 по 16 декабря.
Применение ВАР будет возможно на каждом из двух стадионов, которые примут матчи клубного чемпионата мира.
Турнир пройдет в ОАЭ с 6 по 16 декабря.
Применение ВАР будет возможно на каждом из двух стадионов, которые примут матчи клубного чемпионата мира.
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