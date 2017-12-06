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Дэвид Симэн: Слуцкого рано уволили из "Халл Сити"

Бывший вратарь "Арсенала" и сборной Англии Дэвид Симэн прокомментировал отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера "Халл Сити", отметив, что руководство поспешило с решением.

"Знаю об этом тренере, слышал, как он работал с "Халлом", и, думаю, его рано уволили. Чемпионшип – самая странная первая лига мира. В последней команде у тебя может играть игрок сборной из топ-10 мирового рейтинга, который был бы в основе чуть ли не любого клуба Серии А. И такие монстры есть в каждой из 24 команд, чьи составы примерно равны. К Чемпионшипу нужно адаптироваться, и Слуцкому сложно было сделать это за такое короткое время. Думаю, он ещё мог всё изменить, но решение принято", - цитирует Симэна "Чемпионат.сом".
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 18:07
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