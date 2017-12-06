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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Дэвид Симэн: Аршавин два года приводил меня в восторг
Бывший вратарь сборной Англии Дэвид Симэн рассказал, что был впечатлён игрой бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина во время его выступлений за лондонский "Арсенал".
"Аршавин два года приводил меня в восторг. Такой маленький, почти мне по пояс, но мог развалить любую оборону лиги. Его покер "Ливерпулю" мы здесь навсегда запомним, как и его технику. Жаль, что всё продлилось всего пару лет, но те два года были великолепными и для Аршавина, и для команды. Не знаю, правда, в чём причина его спада", - цитирует Симэна "Чемпионат.сом".
"Аршавин два года приводил меня в восторг. Такой маленький, почти мне по пояс, но мог развалить любую оборону лиги. Его покер "Ливерпулю" мы здесь навсегда запомним, как и его технику. Жаль, что всё продлилось всего пару лет, но те два года были великолепными и для Аршавина, и для команды. Не знаю, правда, в чём причина его спада", - цитирует Симэна "Чемпионат.сом".
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