Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Дэвид Симэн: Аршавин два года приводил меня в восторг

Бывший вратарь сборной Англии Дэвид Симэн рассказал, что был впечатлён игрой бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина во время его выступлений за лондонский "Арсенал".

"Аршавин два года приводил меня в восторг. Такой маленький, почти мне по пояс, но мог развалить любую оборону лиги. Его покер "Ливерпулю" мы здесь навсегда запомним, как и его технику. Жаль, что всё продлилось всего пару лет, но те два года были великолепными и для Аршавина, и для команды. Не знаю, правда, в чём причина его спада", - цитирует Симэна "Чемпионат.сом".
Теги: Аршавин Арсенал
Сегодня, 18:33
Напечатать
9
(0)
№9 Написал: Орнитолог (Сегодня, 19:48) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шмайхель
Если бы за ненависть ,питаемую к бомжиной погани , ещё и бабки платили ..,ммм.

Уничтожение питерских паразитов надо проводить без нервов, тщательно и вдумчиво, как недавно в очной встрече


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№8 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:31) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ну Аршавин был топовый игрок,один из лучших за всю историю в РФПЛ,он мог решить судьбу матча в одиночку.
Регистрация: 12.02.2013
№7 Написал: bymer Санкт-Петербург (Сегодня, 19:26) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
ахаха, я угараю с вам спартаговцы, такую херню несут, у самих 9 классов образования, вот и все чего добились в жизни!!!
Регистрация: 13.02.2008
№6 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:25) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Alter ego
они излагают мысли вполне связно и даже мысли проскакивают,
))).

Цитата: Alter ego
они профессиональные, может даже оллачиваемые сруны.
Если бы за ненависть ,питаемую к бомжиной погани , ещё и бабки платили ..,ммм.


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№5 Написал: Alter ego (Сегодня, 19:08) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Фонтанка
Цитата: Шмайхель
Дэвид Симэн: Аршавин два года приводил меня в восторг
Виртуозным обращением с вантузом?
Не знаю, правда, в чём причина его спада", -
Сантехник , победил футболиста в Аршавине .Понял он , что не тем занимался.

Нарожает земля уродов , по ходу ты не тем занимаешься если в башке свинячей , одно дерьмо.

Поскольку на других ветках они излагают мысли вполне связно и даже мысли проскакивают, значит они профессиональные, может даже оллачиваемые сруны.
Регистрация: 17.05.2017
№4 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 19:01) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
Дэвид Симэн: Аршавин два года приводил меня в восторг
Виртуозным обращением с вантузом?
Не знаю, правда, в чём причина его спада", -
Сантехник , победил футболиста в Аршавине .Понял он , что не тем занимался.

Нарожает земля уродов , по ходу ты не тем занимаешься если в башке свинячей , одно дерьмо.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010
№3 Написал: Орнитолог (Сегодня, 18:58) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шмайхель
Сантехник , победил футболиста в Аршавине

Любовь у них в одной команде к сантехнике... Тяжелое детство, видать, холода и неотапливаемые деревенские сортиры нанесли серьезную психическую травму. Бывалоча, как примерзнет фаер - и все боление запитер насмарку


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:56) #
  • +1
  •  (3)
online

Уже прибежали с копытцами,. которые.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:52) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дэвид Симэн: Аршавин два года приводил меня в восторг
Виртуозным обращением с вантузом?
Не знаю, правда, в чём причина его спада", -
Сантехник , победил футболиста в Аршавине .Понял он , что не тем занимался.


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.