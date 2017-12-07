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Валерий Карпин: я могу возглавить брестское "Динамо"? Без понятия

Российский тренер Валерий Карпин подчеркнул, что ничего не знает о том, что он может возглавить брестское "Динамо".

– Правда ли, что можете возглавить брестское "Динамо"?

– Без понятия.

– Вам ничего не известно?

– Абсолютно.

– Но вам было бы интересно поработать в белорусском чемпионате?

– Не знаю, откуда взялась новость и что это вообще такое. Поэтому – без понятия.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Карпин
Сегодня, 00:16
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№1 Написал: Играл с Сашей Головнем (Сегодня, 00:57) #
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