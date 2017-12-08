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Лионель Месси: очень грустно смотреть на Аргентину, зная, что там могут убить

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что хотел бы вернуться в аргентинский клуб "Ньюэллс Олд Бойс", однако боится возвращаться на родину из-за преступности. Слова футболиста передает TyC Sports.

"Я бы хотел вернуться в "Ньюэллс", но не знаю, случится ли это. Меня беспокоит жизнь в стране. У меня есть семья, и на первом месте для меня дети, а потом — собственные желания.

Я хочу быть спокойным, наслаждаться жизнью в безопасности. Очень грустно смотреть на Аргентину, зная, что там могут убить, пытаясь ограбить", — рассказал Месси.

"Газета.ру"
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 00:38
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№1 Написал: coban сегодня (Сегодня, 01:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
За сникера могли в лёгкую ёbнуть лет 10 тому назад..
Сейчас не в курсе что там происходит.,.впрочем как и Месси..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009
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