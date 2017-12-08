Лионель Месси: очень грустно смотреть на Аргентину, зная, что там могут убить

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что хотел бы вернуться в аргентинский клуб "Ньюэллс Олд Бойс", однако боится возвращаться на родину из-за преступности. Слова футболиста передает TyC Sports."Я бы хотел вернуться в "Ньюэллс", но не знаю, случится ли это. Меня беспокоит жизнь в стране. У меня есть семья, и на первом месте для меня дети, а потом — собственные желания.Я хочу быть спокойным, наслаждаться жизнью в безопасности. Очень грустно смотреть на Аргентину, зная, что там могут убить, пытаясь ограбить", — рассказал Месси.