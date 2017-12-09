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Дерби "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" находится под угрозой срыва

Матч 16-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" может быть перенесен из-за непогоды, передает Daily Mirror.

Британские синоптики сообщают, что в день дерби, которое состоится 10 декабря, ожидается мощный снегопад.

Циклон захватит и Ливерпуль, так что под угрозой и мерсисайдское дерби, которое также пройдет 10 декабря.

Отмечается, что непогода не повлияет на состояние поля, однако могут обледенеть трибуны "Олд Траффорда".

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
Сегодня, 06:19
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