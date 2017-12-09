Дерби "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" находится под угрозой срыва

Матч 16-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" может быть перенесен из-за непогоды, передает Daily Mirror.Британские синоптики сообщают, что в день дерби, которое состоится 10 декабря, ожидается мощный снегопад.Циклон захватит и Ливерпуль, так что под угрозой и мерсисайдское дерби, которое также пройдет 10 декабря.Отмечается, что непогода не повлияет на состояние поля, однако могут обледенеть трибуны "Олд Траффорда".