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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко (3)
Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко (3)
"Наполи" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Жерару Деулофеу
Полузащитник "Барселоны" Жерар Деулофеу попал в сферу интересов "Наполи", передает Football Italia со ссылкой на Rai Sport.
Итальянский клуб может взять хавбека в аренду во время зимнего трансферного окна.
В текущем сезоне Деулофеу провел 9 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи.
Итальянский клуб может взять хавбека в аренду во время зимнего трансферного окна.
В текущем сезоне Деулофеу провел 9 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи.
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