"Наполи" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Жерару Деулофеу

Полузащитник "Барселоны" Жерар Деулофеу попал в сферу интересов "Наполи", передает Football Italia со ссылкой на Rai Sport.Итальянский клуб может взять хавбека в аренду во время зимнего трансферного окна.В текущем сезоне Деулофеу провел 9 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи.