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"Наполи" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Жерару Деулофеу

Полузащитник "Барселоны" Жерар Деулофеу попал в сферу интересов "Наполи", передает Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

Итальянский клуб может взять хавбека в аренду во время зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне Деулофеу провел 9 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи.
Теги: Наполи Барселона Трансферы
Сегодня, 23:05
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