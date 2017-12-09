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Криштиану Роналду достиг отметки в 500 побед на клубном уровне

В матче 15-го тура испанской Примеры "Реал" принимал "Севилью" и одержал разгромную победу со счётом 5:0.

Нападающий мадридской команды Криштиану Роналду вышел в стартовом составе, оформил дубль и был заменён на 76-й минуте.

32-летний португалец сегодня достиг отметки в 500 побед в клубном футболе, сообщает B/R Football. Роналду 301 раз побеждал с "Реалом", 186 раз – с "Манчестер Юнайтед" и 13 – со "Спортингом".

Напомним, на этой неделе Роналду выиграл "Золотой мяч" в пятый раз в карьере (ранее этой награды он удостаивался в 2008, 2013, 2014 и 2016 годах).

"Чемпионат.сом"
Теги: Роналду Реал Севилья
Вчера, 23:33
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