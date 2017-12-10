Юрген Клопп: то, как мы играли со "Спартаком", не поможет нам сегодня

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата Англии против "Эвертона", передает официальный сайт "мерсисайдцев"."Вечер среды был очень приятным и значительным для нас, мы сделали очередной шаг вперед. Но сегодня на "Энфилде" мы примем "Эвертон", и то, как мы играли со "Спартаком", не поможет нам. Все возвращается назад", — сказал Клопп.Мерсисайдское дерби состоится 10 декабря на домашнем стадионе "Ливерпуля".