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Юрген Клопп: то, как мы играли со "Спартаком", не поможет нам сегодня

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата Англии против "Эвертона", передает официальный сайт "мерсисайдцев".

"Вечер среды был очень приятным и значительным для нас, мы сделали очередной шаг вперед. Но сегодня на "Энфилде" мы примем "Эвертон", и то, как мы играли со "Спартаком", не поможет нам. Все возвращается назад", — сказал Клопп.

Мерсисайдское дерби состоится 10 декабря на домашнем стадионе "Ливерпуля".

"Газета.ру"
Теги: Клопп Ливерпуль Эвертон Спартак
Сегодня, 13:15
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