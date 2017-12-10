Жозе Моуринью: полузащитника, который может делать то, что делал Погба, у нас нет

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что у клуба нет полузащитника, способного выполнять такие же функции, как Поль Погба, передает официальный сайт команды."Другие хавбеки делают другие вещи, у них другие характеристики. Феллаини может нанести великолепный удар головой, Матич может пробить из-за штрафной, у Эрреры есть другие отличные навыки. Но полузащитника, который может делать то, что делал Погба, у нас нет. Таким образом, это не пессимистичная, а просто иная манера игры", — сказал Моуринью.10 декабря "Манчестер Юнайтед" встретится с "Манчестер Сити" в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Погба пропустит матч из-за дисквалификации.