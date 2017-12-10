Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:55
И без Смолова смелые. Воспитанники "Краснодара" приносят победу своей команде в матче с "Амкаром" (2)
И без Смолова смелые. Воспитанники "Краснодара" приносят победу своей команде в матче с "Амкаром" (2)
14:18
Евгений Муравьев: готовимся к тому, что летом уже будем играть на обновлённом красавце-стадионе (2)
Евгений Муравьев: готовимся к тому, что летом уже будем играть на обновлённом красавце-стадионе (2)
14:04
Андрей Кобелев: у Головина именно тот возраст, когда нужно уезжать и пробовать свои силы в зарубежных клубах (2)
Андрей Кобелев: у Головина именно тот возраст, когда нужно уезжать и пробовать свои силы в зарубежных клубах (2)
Жозе Моуринью: полузащитника, который может делать то, что делал Погба, у нас нет
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что у клуба нет полузащитника, способного выполнять такие же функции, как Поль Погба, передает официальный сайт команды.
"Другие хавбеки делают другие вещи, у них другие характеристики. Феллаини может нанести великолепный удар головой, Матич может пробить из-за штрафной, у Эрреры есть другие отличные навыки. Но полузащитника, который может делать то, что делал Погба, у нас нет. Таким образом, это не пессимистичная, а просто иная манера игры", — сказал Моуринью.
10 декабря "Манчестер Юнайтед" встретится с "Манчестер Сити" в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Погба пропустит матч из-за дисквалификации.
"Газета.ру"
"Другие хавбеки делают другие вещи, у них другие характеристики. Феллаини может нанести великолепный удар головой, Матич может пробить из-за штрафной, у Эрреры есть другие отличные навыки. Но полузащитника, который может делать то, что делал Погба, у нас нет. Таким образом, это не пессимистичная, а просто иная манера игры", — сказал Моуринью.
10 декабря "Манчестер Юнайтед" встретится с "Манчестер Сити" в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Погба пропустит матч из-за дисквалификации.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.