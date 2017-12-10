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"Саутгемптон" на своем поле сыграл вничью с "Арсеналом"

Чемпионат Англии

16-й тур

"Саутгемптон" – "Арсенал" – 1:1 (1:0)

Голы: Остин, 3 (1:0). Жиру, 88 (1:1).
Сегодня, 17:06
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