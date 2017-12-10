Матч между "Утрехтом" и "Фейеноордом" отменен из-за непогоды

Матч 15-го тура чемпионата Голландии между "Утрехтом" и "Фейеноордом" отменен из-за непогоды. Как сообщает официальный Твиттер "Утрехта", встреча, начало которой несколько раз откладывалось, все же состоится в другой день из-за снега, который засыпал поле стадиона.Ранее из-за снегопада был отменен матч между "Спартой" и "Витессом" в Роттердаме.