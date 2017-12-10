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Стали известны стартовые составы "МЮ" и "Ман Сити"

Стали известны стартовые составы "МЮ" и "Ман Сити" на матч 16-го тура английской Премьер-лиги.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Рохо, Янг, Матич, Эррера, Лингард, Рашфорд, Марсьяль, Лукаку.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Компани, Делф, Фернандиньо, Де Брёйне, Д. Сильва, Стерлинг, Зане, Жезус.
Сегодня, 18:47
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