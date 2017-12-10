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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Наполи" и "Фиорентина" голов не забили
Чемпионат Италии
16-й тур
"Наполи" – "Фиорентина" – 0:0
"Удинезе" – "Беневенто" – 2:0 (2:0)
СПАЛ – "Верона" – 2:2 (0:0)
16-й тур
"Наполи" – "Фиорентина" – 0:0
"Удинезе" – "Беневенто" – 2:0 (2:0)
СПАЛ – "Верона" – 2:2 (0:0)
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