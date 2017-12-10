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"Наполи" и "Фиорентина" голов не забили

Чемпионат Италии

16-й тур

"Наполи" – "Фиорентина" – 0:0

"Удинезе" – "Беневенто" – 2:0 (2:0)

СПАЛ – "Верона" – 2:2 (0:0)
Сегодня, 19:01
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