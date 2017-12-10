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"Ливерпуль" и "Эвертон" сыграли вничью со счетом 1:1

Чемпионат Англии

16 тур

"Ливерпуль" – "Эвертон" 1:1
Голы: Салах, 43 - Руни, 77 (пен)



"Ливерпуль": Миньоле, Гомес, Робертсон, Ловрен, Клаван, Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Коутиньо, 78) Салах (Фирмино, 70), Мане, Соланке (Ингс, 84)

"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Мартина, Холгейт, Уильямс, Гейе, Дэвис (Леннон, 46), Тор Сигурдссон, Калверт-Льюин, Руни (Джагелка, 84), Ниасс (Шнейдерлен, 46)
Сегодня, 19:08
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