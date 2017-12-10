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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Ливерпуль" и "Эвертон" сыграли вничью со счетом 1:1
Чемпионат Англии
16 тур
"Ливерпуль" – "Эвертон" 1:1
Голы: Салах, 43 - Руни, 77 (пен)
16 тур
"Ливерпуль" – "Эвертон" 1:1
Голы: Салах, 43 - Руни, 77 (пен)
"Ливерпуль": Миньоле, Гомес, Робертсон, Ловрен, Клаван, Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Коутиньо, 78) Салах (Фирмино, 70), Мане, Соланке (Ингс, 84)
"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Мартина, Холгейт, Уильямс, Гейе, Дэвис (Леннон, 46), Тор Сигурдссон, Калверт-Льюин, Руни (Джагелка, 84), Ниасс (Шнейдерлен, 46)
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