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"Ганновер" дома обыграл "Хоффенхайм"

Чемпионат Германии

15-й тур

"Ганновер" – "Хоффенхайм" – 2:0 (0:0)

Голы: Фюллкруг, 59 (1:0). Харник, 85 (2:0)
Сегодня, 19:38
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