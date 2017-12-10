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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Атлетико" с минимальным счетом одолел "Бетис"
Чемпионат Испании
15 тур
"Бетис" – "Атлетико" М 0:1
Гол: Сауль, 29
15 тур
"Бетис" – "Атлетико" М 0:1
Гол: Сауль, 29
"Бетис": Адан, Барраган (Грасия, 75), Дурмиси, Манди, Феддаль, Гуардадо (Камараса, 66), Санчес, Руис (Руйбаль Гарсия, 88), Будебуз, Тельо, Леон
"Атлетико": Облак, Врсалько, Луис, Савич, Годин, Габи, Тейе, Сауль, Коке, Корреа (Хименес, 61), Гамейро (Торрес, 76)
Предупреждения: Бедебуз, 1, Корреа, 14, Гуардадо, 43, Годин, 51, Луис, 59, Манди, 79, Леон, 90+6
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