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"Атлетико" с минимальным счетом одолел "Бетис"

Чемпионат Испании

15 тур

"Бетис" – "Атлетико" М 0:1

Гол: Сауль, 29



"Бетис": Адан, Барраган (Грасия, 75), Дурмиси, Манди, Феддаль, Гуардадо (Камараса, 66), Санчес, Руис (Руйбаль Гарсия, 88), Будебуз, Тельо, Леон

"Атлетико": Облак, Врсалько, Луис, Савич, Годин, Габи, Тейе, Сауль, Коке, Корреа (Хименес, 61), Гамейро (Торрес, 76)

Предупреждения: Бедебуз, 1, Корреа, 14, Гуардадо, 43, Годин, 51, Луис, 59, Манди, 79, Леон, 90+6
Сегодня, 20:14
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