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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Гол Балотелли принёс "Ницце" победу в матче с "Нантом"
Чемпионат Франции
17 тур
"Нант" – "Ницца" 1:2
Голы: Бамму, 12 - Плеа, 43, Балотелли, 79
17 тур
"Нант" – "Ницца" 1:2
Голы: Бамму, 12 - Плеа, 43, Балотелли, 79
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