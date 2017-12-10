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Гол Балотелли принёс "Ницце" победу в матче с "Нантом"

Чемпионат Франции

17 тур

"Нант" – "Ницца" 1:2

Голы: Бамму, 12 - Плеа, 43, Балотелли, 79
Сегодня, 20:58
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