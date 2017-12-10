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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Жозе Моуринью: судья не назначил явный пенальти на Эррере. Наверное, чемпионская гонка закончилась
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Жозе Моуринью: судья не назначил явный пенальти на Эррере. Наверное, чемпионская гонка закончилась
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в матче 16-го тура чемпионата Англии.
«Моя первая реакция – мне жаль судью Майкла Оливера, потому что он очень хорошо отработал, но, к сожалению, совершил важную ошибку.
«Ман Сити» сделал результат без явного пенальти, который не назначили за фол на Эррере. Счет стал бы 2:2. Оставалось бы 20 минут, чтобы забить еще. Майклу не повезло, потому что это был явный пенальти.
Закончилась ли гонка за чемпионство? Наверное, да. «Манчестер Сити» – очень хорошая команда, на их стороне удача, футбольные боги стоят за ними», – сказал Моуринью.
Sports.ru
«Моя первая реакция – мне жаль судью Майкла Оливера, потому что он очень хорошо отработал, но, к сожалению, совершил важную ошибку.
«Ман Сити» сделал результат без явного пенальти, который не назначили за фол на Эррере. Счет стал бы 2:2. Оставалось бы 20 минут, чтобы забить еще. Майклу не повезло, потому что это был явный пенальти.
Закончилась ли гонка за чемпионство? Наверное, да. «Манчестер Сити» – очень хорошая команда, на их стороне удача, футбольные боги стоят за ними», – сказал Моуринью.
Sports.ru
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