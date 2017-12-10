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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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23:04
Хосеп Гвардиола: в прошлом году Моуринью тоже говорил о судье. Мы 75% времени владели мячом, а значит хотели играть
Хосеп Гвардиола: в прошлом году Моуринью тоже говорил о судье. Мы 75% времени владели мячом, а значит хотели играть
22:38
Жозе Моуринью: судья не назначил явный пенальти на Эррере. Наверное, чемпионская гонка закончилась
Жозе Моуринью: судья не назначил явный пенальти на Эррере. Наверное, чемпионская гонка закончилась
22:13
"Манчестер Сити" установил рекорд английских чемпионатов, выиграв 14 матчей подряд по ходу одного сезона
"Манчестер Сити" установил рекорд английских чемпионатов, выиграв 14 матчей подряд по ходу одного сезона
20:53
"Ростов" побеждает без Кучука (4)
"Ростов" побеждает без Кучука (4)
19:36
Денис Глушаков: настраивались на матч с ЦСКА, потому что нужно было порадовать болельщиков (4)
Денис Глушаков: настраивались на матч с ЦСКА, потому что нужно было порадовать болельщиков (4)
15:55
И без Смолова смелые. Воспитанники "Краснодара" приносят победу своей команде в матче с "Амкаром" (8)
И без Смолова смелые. Воспитанники "Краснодара" приносят победу своей команде в матче с "Амкаром" (8)
Хосеп Гвардиола: в прошлом году Моуринью тоже говорил о судье. Мы 75% времени владели мячом, а значит хотели играть
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Англии.
О словах Моуринью, что судья не назначил пенальти: «В прошлом сезоне было то же самое – мы выиграли здесь, и был виноват рефери. Сегодня снова. Вчера Моуринью говорил о судье. Мы честная команда. У нас было 75 процентов владения мячом, а это значит, что мы хотели играть. Мы приехали сюда и победили».
О травме Венсана Компани: «Винни как всегда. К сожалению, мы не можем рассчитывать на него в течение долгого времени», – цитирует Гвардиолу Sports.ru.
Мы можем играть в такой футбол и в Англии. Люди говорили, что мы не можем играть в АПЛ так, как было в „Барселоне“. Но это возможно и мы сделали это. Я знал это и в прошлом сезоне. Всегда думал, что мы сможем. Каждый может играть так, как хочет, поэтому футбол настолько красив. Я счастлив играть на «Стэмфорд Бридж» и «Олд Траффорд» в такой футбол и побеждать.
Футбол невероятен. Футбол непредсказуем. Эта победа означает много в том плане, что мы играли за уверенность в себе. Но уже через три дня мы отправимся в Суонси. Мы еще столкнемся с множеством трудностей. В декабре невозможно стать чемпионами, но пока всё идёт хорошо, - приводит слова Гвардиолы Чемпионат.
О словах Моуринью, что судья не назначил пенальти: «В прошлом сезоне было то же самое – мы выиграли здесь, и был виноват рефери. Сегодня снова. Вчера Моуринью говорил о судье. Мы честная команда. У нас было 75 процентов владения мячом, а это значит, что мы хотели играть. Мы приехали сюда и победили».
О травме Венсана Компани: «Винни как всегда. К сожалению, мы не можем рассчитывать на него в течение долгого времени», – цитирует Гвардиолу Sports.ru.
Мы можем играть в такой футбол и в Англии. Люди говорили, что мы не можем играть в АПЛ так, как было в „Барселоне“. Но это возможно и мы сделали это. Я знал это и в прошлом сезоне. Всегда думал, что мы сможем. Каждый может играть так, как хочет, поэтому футбол настолько красив. Я счастлив играть на «Стэмфорд Бридж» и «Олд Траффорд» в такой футбол и побеждать.
Футбол невероятен. Футбол непредсказуем. Эта победа означает много в том плане, что мы играли за уверенность в себе. Но уже через три дня мы отправимся в Суонси. Мы еще столкнемся с множеством трудностей. В декабре невозможно стать чемпионами, но пока всё идёт хорошо, - приводит слова Гвардиолы Чемпионат.
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