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Хосеп Гвардиола: в прошлом году Моуринью тоже говорил о судье. Мы 75% времени владели мячом, а значит хотели играть

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

О словах Моуринью, что судья не назначил пенальти: «В прошлом сезоне было то же самое – мы выиграли здесь, и был виноват рефери. Сегодня снова. Вчера Моуринью говорил о судье. Мы честная команда. У нас было 75 процентов владения мячом, а это значит, что мы хотели играть. Мы приехали сюда и победили».

О травме Венсана Компани: «Винни как всегда. К сожалению, мы не можем рассчитывать на него в течение долгого времени», – цитирует Гвардиолу Sports.ru.

Мы можем играть в такой футбол и в Англии. Люди говорили, что мы не можем играть в АПЛ так, как было в „Барселоне“. Но это возможно и мы сделали это. Я знал это и в прошлом сезоне. Всегда думал, что мы сможем. Каждый может играть так, как хочет, поэтому футбол настолько красив. Я счастлив играть на «Стэмфорд Бридж» и «Олд Траффорд» в такой футбол и побеждать.

Футбол невероятен. Футбол непредсказуем. Эта победа означает много в том плане, что мы играли за уверенность в себе. Но уже через три дня мы отправимся в Суонси. Мы еще столкнемся с множеством трудностей. В декабре невозможно стать чемпионами, но пока всё идёт хорошо, - приводит слова Гвардиолы Чемпионат.
Теги: Гвардиола Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
Сегодня, 23:04
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