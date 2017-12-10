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Игроки и тренеры "Шахтёра" атаковали судью, удалившего трёх игроков команды (видео)

Матч 19-го тура чемпионата Украины между "Зарёй" и "Шахтёром" закончился невероятно горячим образом. На 55-й минуте Сергей Петряк открыл счёт и вывел "Шахтёр" вперёд, но на 79-й минуте получил вторую жёлтую за симуляцию и покинул поле. На 86-й минуте арбитр Сергей Бойко показал вторую жёлтую и Фреду, а на 90-й минуте назначил пенальти в ворота гостей и удалил с поля Ярослава Ракицкого. Силас реализовал пенальти, а следом Бутко отправил мяч в свои ворота и принёс победу "Заре". Службе безопасности стадиона в Запорожье пришлось отгонять от Бойко тренеров и игроков "Шахтёра".

Теги: Шахтер Заря
Сегодня, 23:34
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