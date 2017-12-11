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Директор "Милана": соответствовать финансовым требованиям УЕФА невозможно

Генеральный директор "Милана" Марко Фассоне прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

"Важно помнить, что мы пытаемся заключить с УЕФА добровольное соглашение, чтобы избежать санкций, потому что соответствовать требованиям УЕФА невозможно. С двумя требованиями это просто невозможно сделать. Первое – добиться прибыли до соглашения, второе – предоставить банковские гарантии.

Это беспокоит наших акционеров, но мы надеемся, что УЕФА выслушает наше предложение по добровольному соглашению. Если нет, то наши последователи будут знать, что эту дорогу невозможно пройти.

Если наше предложение отклонят, мы попадем в категорию клубов-нарушителей. На нас наложат санкции и спортивные ограничения, которые нужно будет уважать в течение нескольких лет. Но мы пока остаемся оптимистичными.

Если мы не выйдем в Лигу чемпионов, нам придется пересмотреть трансферную стратегию. Если попадем только в Лигу Европы, придется уменьшить трансферную сумму на 30 миллионов евро. Наверное, решим продать игрока.

Возможно, летом мы подписали слишком много игроков. Я бы вновь все это провернул. Но это не значит, что мы не допустили пару ошибок. Мы понимали, что нам вряд ли удастся создать команду с начала сезона. Но очевидно, что у нас есть беспокойства по поводу места в таблице.

Нашей целью было попадание в Лигу чемпионов, мы думали, что 70 очков хватит для места в четверке", – передает слова Фассоне "Sports.ru" со ссылкой на Radio Uno.
Теги: Милан
Сегодня, 14:39
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:54) #
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Болеет за:
«Локомотив»
А на сколько интересно нужно будет продать игроков чтобы заявиться в ЛЧ?
Через сезончик может и попадут.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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