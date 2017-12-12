Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:27
Александр Коломейцев: приятно лидировать с отрывом в 8 очков, но весной нужно об этом забыть (видео) (1)
Александр Коломейцев: приятно лидировать с отрывом в 8 очков, но весной нужно об этом забыть (видео) (1)
10:05
Сборная неудачников 20-го тура (9)
Сборная неудачников 20-го тура (9)
09:45
Элвер Рахимич: "Црвена" как дружественный клуб "Спартака" будет хорошим раздражителям для ЦСКА (2)
Элвер Рахимич: "Црвена" как дружественный клуб "Спартака" будет хорошим раздражителям для ЦСКА (2)
06:39
Виктор Гончаренко: в какой-то мере плюс, что первый матч будет выездной, а второй мы проведём дома
Виктор Гончаренко: в какой-то мере плюс, что первый матч будет выездной, а второй мы проведём дома
Арсен Венгер на примере стычки после манчестерского дерби объяснил, почему любит сумо
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер, говоря о стычке после дерби "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" (1:2) в 16-м туре АПЛ, рассказал, что любит сумо, и объяснил, почему.
"Такое случается. Эмоции могут выйти за грань. Нужно отдаваться на 100% игре, а после матча быть ангелами.
Я не знаю, что произошло на самом деле. Но это немного оскорбительный опыт. Вот почему я восхищаюсь сумо в Японии. Там тот, кто побеждает, не демонстрирует своего счастья из своего уважения к противнику.
Не думаю, что мы можем это перенять. Это не часть нашей культуры", — цитирует Венгера Mirror.
"Чемпионат.сом"
"Такое случается. Эмоции могут выйти за грань. Нужно отдаваться на 100% игре, а после матча быть ангелами.
Я не знаю, что произошло на самом деле. Но это немного оскорбительный опыт. Вот почему я восхищаюсь сумо в Японии. Там тот, кто побеждает, не демонстрирует своего счастья из своего уважения к противнику.
Не думаю, что мы можем это перенять. Это не часть нашей культуры", — цитирует Венгера Mirror.
"Чемпионат.сом"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.