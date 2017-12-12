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Арсен Венгер на примере стычки после манчестерского дерби объяснил, почему любит сумо

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер, говоря о стычке после дерби "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" (1:2) в 16-м туре АПЛ, рассказал, что любит сумо, и объяснил, почему.

"Такое случается. Эмоции могут выйти за грань. Нужно отдаваться на 100% игре, а после матча быть ангелами.

Я не знаю, что произошло на самом деле. Но это немного оскорбительный опыт. Вот почему я восхищаюсь сумо в Японии. Там тот, кто побеждает, не демонстрирует своего счастья из своего уважения к противнику.

Не думаю, что мы можем это перенять. Это не часть нашей культуры", — цитирует Венгера Mirror.

"Чемпионат.сом"
Теги: Венгер
Сегодня, 16:05
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