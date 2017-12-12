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Нелсон Семеду: то, что Роналду мало забивает, не его проблема, а "Реала" в целом

Защитник "Барселоны" и сборной Португалии Нелсон Семеду поделился мнением о том, что партнёр по национальной команде Криштиану Роналду забивает мало голов за "Реал".

"Да, Криштиану не забивает столько готов, как раньше в лиге, но он отдаёт результативные передачи, забил в Лиге чемпионов. Я не думаю, что это его вина. Думаю, проблема в самом «Реале». Что-то с командой не так. Несмотря на это, Роналду всё ещё отличный игрок, который отдаёт все силы на поле.

Мне повезло играть с ним и с Месси. Не так много людей, у которых есть такая возможность. Могу похвастаться игрой рядом с двумя лучшими игроками в мире", — цитирует Семеду Sport.es.

"Чемпионат.сом"
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 17:05
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