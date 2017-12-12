Альваро Арбелоа пошутил над "Реалом" после Лиги чемпионов

Бывший защитник "Реала" Альваро Арбелоа пошутил над тем, что экс-хавбек мадридцев Хаби Алонсо, который участвовал в церемонии жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов, вытянул "Королевскому клубу" "ПСЖ"."Мы всегда знали, что ногами у Хаби Алонсо получается лучше, чем руками!", – написал Арбелоа в твиттере.