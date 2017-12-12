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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Коломейцев: приятно лидировать с отрывом в 8 очков, но весной нужно об этом забыть (видео) (3)
Альваро Арбелоа пошутил над "Реалом" после Лиги чемпионов
Бывший защитник "Реала" Альваро Арбелоа пошутил над тем, что экс-хавбек мадридцев Хаби Алонсо, который участвовал в церемонии жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов, вытянул "Королевскому клубу" "ПСЖ".
"Мы всегда знали, что ногами у Хаби Алонсо получается лучше, чем руками!", – написал Арбелоа в твиттере.
"Мы всегда знали, что ногами у Хаби Алонсо получается лучше, чем руками!", – написал Арбелоа в твиттере.
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