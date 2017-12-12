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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Луи ван Гал: "МЮ" под руководством Моуринью показывает более скучный футбол
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал поделился мнением об игре команды под руководством Жозе Моуринью.
"Если вы спросите меня о работе в "МЮ", то я скажу, что это был мой лучший год с учетом того, в каких условиях приходилось работать. Команда играла в хороший футбол. Но такой стиль игры не очень любят в Англии.
При этом сейчас никто не критикует Моуринью, хотя его футбол намного более скучный, чем "МЮ" показывал при мне.
Я предпочту стиль "Манчестер Сити" игре "Манчестер Юнайтед". В клубе должны быть качественные игроки. Очевидно, что у "Сити"собрана лучшая команда.
Сейчас "МЮ" играет от обороны, при мне мы играли в атакующий футбол. Доказательством этого является то, что соперники всегда парковали автобус у своей штрафной. Теперь им не приходится это делать, потому что Моуринью играет в оборонительный футбол", — цитирует голландца Sky Sports.
"Если вы спросите меня о работе в "МЮ", то я скажу, что это был мой лучший год с учетом того, в каких условиях приходилось работать. Команда играла в хороший футбол. Но такой стиль игры не очень любят в Англии.
При этом сейчас никто не критикует Моуринью, хотя его футбол намного более скучный, чем "МЮ" показывал при мне.
Я предпочту стиль "Манчестер Сити" игре "Манчестер Юнайтед". В клубе должны быть качественные игроки. Очевидно, что у "Сити"собрана лучшая команда.
Сейчас "МЮ" играет от обороны, при мне мы играли в атакующий футбол. Доказательством этого является то, что соперники всегда парковали автобус у своей штрафной. Теперь им не приходится это делать, потому что Моуринью играет в оборонительный футбол", — цитирует голландца Sky Sports.
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