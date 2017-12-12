Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Луи ван Гал: "МЮ" под руководством Моуринью показывает более скучный футбол

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал поделился мнением об игре команды под руководством Жозе Моуринью.

"Если вы спросите меня о работе в "МЮ", то я скажу, что это был мой лучший год с учетом того, в каких условиях приходилось работать. Команда играла в хороший футбол. Но такой стиль игры не очень любят в Англии.

При этом сейчас никто не критикует Моуринью, хотя его футбол намного более скучный, чем "МЮ" показывал при мне.

Я предпочту стиль "Манчестер Сити" игре "Манчестер Юнайтед". В клубе должны быть качественные игроки. Очевидно, что у "Сити"собрана лучшая команда.

Сейчас "МЮ" играет от обороны, при мне мы играли в атакующий футбол. Доказательством этого является то, что соперники всегда парковали автобус у своей штрафной. Теперь им не приходится это делать, потому что Моуринью играет в оборонительный футбол", — цитирует голландца Sky Sports.
Теги: ван Гал Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 21:50
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.