"Барселона" зимой выкупит Мину у "Палмейраса" за 9 млн евро

Защитник "Палмейраса" Йерри Мина продолжит карьеру в "Барселоне", сообщает AS.Каталонский клуб, изначально планировавший выкупить 23-летнего колумбийца предстоящим летом, решил приобрести Мину уже зимой.Это связано с травмой Самюэля Умтити и ситуации с возможным уходом Хавьера Маскерано.Сумма трансфера составит 9 миллионов евро. "Барселона" уладит все вопросы по переходу Мины до конца декабря