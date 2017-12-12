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"Барселона" зимой выкупит Мину у "Палмейраса" за 9 млн евро

Защитник "Палмейраса" Йерри Мина продолжит карьеру в "Барселоне", сообщает AS.

Каталонский клуб, изначально планировавший выкупить 23-летнего колумбийца предстоящим летом, решил приобрести Мину уже зимой.

Это связано с травмой Самюэля Умтити и ситуации с возможным уходом Хавьера Маскерано.

Сумма трансфера составит 9 миллионов евро. "Барселона" уладит все вопросы по переходу Мины до конца декабря

. Sports.ru
Теги: Барселона Трансферы
Сегодня, 22:11
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