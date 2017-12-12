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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Барселона" зимой выкупит Мину у "Палмейраса" за 9 млн евро
Защитник "Палмейраса" Йерри Мина продолжит карьеру в "Барселоне", сообщает AS.
Каталонский клуб, изначально планировавший выкупить 23-летнего колумбийца предстоящим летом, решил приобрести Мину уже зимой.
Это связано с травмой Самюэля Умтити и ситуации с возможным уходом Хавьера Маскерано.
Сумма трансфера составит 9 миллионов евро. "Барселона" уладит все вопросы по переходу Мины до конца декабря
. Sports.ru
Каталонский клуб, изначально планировавший выкупить 23-летнего колумбийца предстоящим летом, решил приобрести Мину уже зимой.
Это связано с травмой Самюэля Умтити и ситуации с возможным уходом Хавьера Маскерано.
Сумма трансфера составит 9 миллионов евро. "Барселона" уладит все вопросы по переходу Мины до конца декабря
. Sports.ru
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