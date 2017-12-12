Гол Андрея Аршавина попал в тройку лучших в чемпионате Казахстана-20170

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) завершила голосование "Лучший гол сезона-2017", информирует пресс-служба соревнований.На протяжении 10 дней болельщики отдавали голоса за претендентов, предложенных ПФЛК и футбольными специалистами. По итогам голосования лучшим признан гол нападающего "Актобе" Игоря Зеньковича в ворота "Шахтёра" (2:0) в 18-м туре чемпионата Казахстана. Второе место в опросе занял гол российского форварда "Кайрата" Андрея Аршавина в матче с "Астаной" (3:0). Тройку лучших замкнул мяч, который забил полузащитник "Кайрата" Исламбек Куат в другой игре с "Астаной" (1:1).