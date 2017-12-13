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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Криштиану Роналду: после холодной ванны сон крепче
Обладатель пяти "Золотых мячей" Криштиану Роналду рассказал о своих способах восстановления после матчей.
"Когда полет длится два или три часа, ноги распухают от перепада атмосферного давления. Холодная вода – лучшее природное лечебное средство в таком случае. Мне становится легче. Иногда полезно встать и под горячую воду. Все вроде мелочи, но ведь помогают, поэтому и не мелочи уже.
К тому же я знаю, что после холодной ванны, сон крепче. Знаете, почему после матча футболисты не могут заснуть? Потому что не могут отойти от матча. Они еще под действием адреналина. Я же стараюсь найти способы, чтобы побыстрее выкинуть все из головы.
В 95% случаев сплю прекрасно. Люди вообще недооценивают роль сна в жизни. Такой же подход у меня к питанию, к нагрузкам. Благодаря всем этим вещам в совокупности мне и удается быть лучшим", - передает слова Роналду "Советский спорт" со ссылкой на France Football.
"Когда полет длится два или три часа, ноги распухают от перепада атмосферного давления. Холодная вода – лучшее природное лечебное средство в таком случае. Мне становится легче. Иногда полезно встать и под горячую воду. Все вроде мелочи, но ведь помогают, поэтому и не мелочи уже.
К тому же я знаю, что после холодной ванны, сон крепче. Знаете, почему после матча футболисты не могут заснуть? Потому что не могут отойти от матча. Они еще под действием адреналина. Я же стараюсь найти способы, чтобы побыстрее выкинуть все из головы.
В 95% случаев сплю прекрасно. Люди вообще недооценивают роль сна в жизни. Такой же подход у меня к питанию, к нагрузкам. Благодаря всем этим вещам в совокупности мне и удается быть лучшим", - передает слова Роналду "Советский спорт" со ссылкой на France Football.
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