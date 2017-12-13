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Криштиану Роналду: после холодной ванны сон крепче

Обладатель пяти "Золотых мячей" Криштиану Роналду рассказал о своих способах восстановления после матчей.

"Когда полет длится два или три часа, ноги распухают от перепада атмосферного давления. Холодная вода – лучшее природное лечебное средство в таком случае. Мне становится легче. Иногда полезно встать и под горячую воду. Все вроде мелочи, но ведь помогают, поэтому и не мелочи уже.

К тому же я знаю, что после холодной ванны, сон крепче. Знаете, почему после матча футболисты не могут заснуть? Потому что не могут отойти от матча. Они еще под действием адреналина. Я же стараюсь найти способы, чтобы побыстрее выкинуть все из головы.

В 95% случаев сплю прекрасно. Люди вообще недооценивают роль сна в жизни. Такой же подход у меня к питанию, к нагрузкам. Благодаря всем этим вещам в совокупности мне и удается быть лучшим", - передает слова Роналду "Советский спорт" со ссылкой на France Football.
Теги: Роналду
Сегодня, 12:44
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