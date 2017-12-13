Главный тренер "Бернли": я самый гордый человек в Гордограде

Главный тренер английского "Бернли" Шон Дайш после победы над "Сток Сити" рассказал, что он самый гордый человек в Гордограде. Слова специалиста приводит Sky Sports."Я очень горжусь, я невероятно горжусь, я самый гордый человек в Гордограде!Я горжусь многим, не только местом в таблице. Мы много работали, чтобы установить в "Бернли" рекорды. Это временные отметки, но не отметки о незаметных сотрудниках клуба", — сказал Дайш.Также наставник отметил, что футбол это, в первую очередь, действительность, но футбол это и про мечты."Наш вызов — наш прогресс, и мы продолжим прогрессировать, я уверен. Я очень доволен сегодняшней игрой, но теперь наша концентрация полностью на следующем матче. Он самый важный", — заключил Дайш.