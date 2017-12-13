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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Главный тренер "Бернли": я самый гордый человек в Гордограде
Главный тренер английского "Бернли" Шон Дайш после победы над "Сток Сити" рассказал, что он самый гордый человек в Гордограде. Слова специалиста приводит Sky Sports.
"Я очень горжусь, я невероятно горжусь, я самый гордый человек в Гордограде!
Я горжусь многим, не только местом в таблице. Мы много работали, чтобы установить в "Бернли" рекорды. Это временные отметки, но не отметки о незаметных сотрудниках клуба", — сказал Дайш.
Также наставник отметил, что футбол это, в первую очередь, действительность, но футбол это и про мечты.
"Наш вызов — наш прогресс, и мы продолжим прогрессировать, я уверен. Я очень доволен сегодняшней игрой, но теперь наша концентрация полностью на следующем матче. Он самый важный", — заключил Дайш.
"Газета.ру"
"Я очень горжусь, я невероятно горжусь, я самый гордый человек в Гордограде!
Я горжусь многим, не только местом в таблице. Мы много работали, чтобы установить в "Бернли" рекорды. Это временные отметки, но не отметки о незаметных сотрудниках клуба", — сказал Дайш.
Также наставник отметил, что футбол это, в первую очередь, действительность, но футбол это и про мечты.
"Наш вызов — наш прогресс, и мы продолжим прогрессировать, я уверен. Я очень доволен сегодняшней игрой, но теперь наша концентрация полностью на следующем матче. Он самый важный", — заключил Дайш.
"Газета.ру"
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