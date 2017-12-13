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Главный тренер "Бернли": я самый гордый человек в Гордограде

Главный тренер английского "Бернли" Шон Дайш после победы над "Сток Сити" рассказал, что он самый гордый человек в Гордограде. Слова специалиста приводит Sky Sports.

"Я очень горжусь, я невероятно горжусь, я самый гордый человек в Гордограде!

Я горжусь многим, не только местом в таблице. Мы много работали, чтобы установить в "Бернли" рекорды. Это временные отметки, но не отметки о незаметных сотрудниках клуба", — сказал Дайш.

Также наставник отметил, что футбол это, в первую очередь, действительность, но футбол это и про мечты.

"Наш вызов — наш прогресс, и мы продолжим прогрессировать, я уверен. Я очень доволен сегодняшней игрой, но теперь наша концентрация полностью на следующем матче. Он самый важный", — заключил Дайш.

"Газета.ру"
Теги: Бернли
Сегодня, 18:19
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№1 Написал: ciko39 (Сегодня, 18:57) #
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Регистрация: 13.12.2017
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