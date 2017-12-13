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Криштиану Роналду недоволен словами Переса о Неймаре и намерен покинуть "Реал"?

Журналист El Chiringuito Эду Агирре отметил, что ситуация между президентом "Реала" Флорентином Пересом и нападающим Криштиану Роналду накалена. По словам Агирре, португалец намерен покинуть клуб.

"Ситуация между "Реалом" и Криштиану Роналду хуже, чем когда-либо. Мадрид не сделал никакого предложения португальцу, и сам Криштиану не хочет слышать никаких разговоров о продлении. Роналду был в ярости от слов Флорентино Переса, который сказал, что у Неймара было больше шансов выиграть эту награду.

Адвокаты Роналду хотят, чтобы "Реал" снизил сумма выкупа, которая на данный момент составляет один миллиард евро, потому что ни одна команда не в силах позволить себе такие траты", – цитирует El Bernabeu Агирре.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Роналду Перес Реал
Сегодня, 22:36
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