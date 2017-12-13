Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:29
Лотар Маттеус: "Ювентус" уже не та команда, которая держала в страхе весь чемпионат Италии (2)
Лотар Маттеус: "Ювентус" уже не та команда, которая держала в страхе весь чемпионат Италии (2)
21:12
Роман Асхабадзе: удивительно, как быстро "Зенит" растерял огромное преимущество в премьер-лиге (4)
Роман Асхабадзе: удивительно, как быстро "Зенит" растерял огромное преимущество в премьер-лиге (4)
19:19
Федор Чалов: Верблум очень грамотно открывается – так, как это делают лучшие форварды Европы (3)
Федор Чалов: Верблум очень грамотно открывается – так, как это делают лучшие форварды Европы (3)
18:15
Андрей Канчельскис: "Зенит" любит пафос — в Питере впору уже ставить бюсты великих тренеров, в разное время работавших в клубе (23)
Андрей Канчельскис: "Зенит" любит пафос — в Питере впору уже ставить бюсты великих тренеров, в разное время работавших в клубе (23)
15:50
"Зенит" оштрафован за демонстрацию болельщиком "интимных частей тела" на матче со "Спартаком" (32)
"Зенит" оштрафован за демонстрацию болельщиком "интимных частей тела" на матче со "Спартаком" (32)
Криштиану Роналду недоволен словами Переса о Неймаре и намерен покинуть "Реал"?
Журналист El Chiringuito Эду Агирре отметил, что ситуация между президентом "Реала" Флорентином Пересом и нападающим Криштиану Роналду накалена. По словам Агирре, португалец намерен покинуть клуб.
"Ситуация между "Реалом" и Криштиану Роналду хуже, чем когда-либо. Мадрид не сделал никакого предложения португальцу, и сам Криштиану не хочет слышать никаких разговоров о продлении. Роналду был в ярости от слов Флорентино Переса, который сказал, что у Неймара было больше шансов выиграть эту награду.
Адвокаты Роналду хотят, чтобы "Реал" снизил сумма выкупа, которая на данный момент составляет один миллиард евро, потому что ни одна команда не в силах позволить себе такие траты", – цитирует El Bernabeu Агирре.
"Спорт-Экспресс"
"Ситуация между "Реалом" и Криштиану Роналду хуже, чем когда-либо. Мадрид не сделал никакого предложения португальцу, и сам Криштиану не хочет слышать никаких разговоров о продлении. Роналду был в ярости от слов Флорентино Переса, который сказал, что у Неймара было больше шансов выиграть эту награду.
Адвокаты Роналду хотят, чтобы "Реал" снизил сумма выкупа, которая на данный момент составляет один миллиард евро, потому что ни одна команда не в силах позволить себе такие траты", – цитирует El Bernabeu Агирре.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.