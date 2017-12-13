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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Зенит" поздравил Александра Дюкова с 50-летним юбилеем (4)
Джанлуиджи Доннарумма не перейдет в "Ювентус"
Представители туринского "Ювентуса" сделали запрос на трансфер итальянского голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает Football Italia.
Агент футболиста Мино Райола ответил вежливым отказом.
Сообщается, что "Милан" готов отпустить игрока, но за сумму не меньше €70 млн.
В переходе 18-летнего футболиста заинтересован французский "ПСЖ" и испанский "Атлетико".
"Газета.ру"
Агент футболиста Мино Райола ответил вежливым отказом.
Сообщается, что "Милан" готов отпустить игрока, но за сумму не меньше €70 млн.
В переходе 18-летнего футболиста заинтересован французский "ПСЖ" и испанский "Атлетико".
"Газета.ру"
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