Джанлуиджи Доннарумма не перейдет в "Ювентус"

Представители туринского "Ювентуса" сделали запрос на трансфер итальянского голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает Football Italia.Агент футболиста Мино Райола ответил вежливым отказом.Сообщается, что "Милан" готов отпустить игрока, но за сумму не меньше €70 млн.В переходе 18-летнего футболиста заинтересован французский "ПСЖ" и испанский "Атлетико".