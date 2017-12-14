Фанаты "Милана": Доннарумма, убирайся из клуба

"Psychological violence by giving you €6m a season and signing your parasite brother? It's time to leave… our patience with you is over!”



AC Milan fans are not holding back with Gianluigi Donnarumma ?



(H/T @IFTVofficial) pic.twitter.com/90ni02TOMO — B/R Football (@brfootball) December 13, 2017

Болельщики "Милана" в матче 1/8 финала Кубка Италии против "Вероны" (3:0) вывесили баннер в адрес вратаря Джанлуиджи Доннаруммы с требованием покинуть клуб, передает La Gazzetta dello Sport."Моральное насилие — это зарплата в шесть миллионов евро в год и подписание брата-паразита? Наше терпение лопнуло, убирайся!" — написали фанаты "Милана".Ранее сообщалось, что Доннарумма хочет покинуть команду из-за психологического давления.