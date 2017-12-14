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Фанаты "Милана": Доннарумма, убирайся из клуба

Болельщики "Милана" в матче 1/8 финала Кубка Италии против "Вероны" (3:0) вывесили баннер в адрес вратаря Джанлуиджи Доннаруммы с требованием покинуть клуб, передает La Gazzetta dello Sport.

"Моральное насилие — это зарплата в шесть миллионов евро в год и подписание брата-паразита? Наше терпение лопнуло, убирайся!" — написали фанаты "Милана".

Ранее сообщалось, что Доннарумма хочет покинуть команду из-за психологического давления.

Сегодня, 04:42
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