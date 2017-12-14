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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Карпин: павлодарский "Иртыш"? Может быть
Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал информацию, согласно которой он может возглавить "Иртыш".
"Павлодарский "Иртыш"? Может быть", - цитирует Карпина Sports.kz.
В список кандидатов на должность главного тренера "Иртыша" также входят Сергей Ташуев, Ринат Билялетдинов, Илиан Илиев, Арам Восканян, Александр Заваров и Олег Таран.
"Павлодарский "Иртыш"? Может быть", - цитирует Карпина Sports.kz.
В список кандидатов на должность главного тренера "Иртыша" также входят Сергей Ташуев, Ринат Билялетдинов, Илиан Илиев, Арам Восканян, Александр Заваров и Олег Таран.
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