Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Валерий Карпин: павлодарский "Иртыш"? Может быть

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал информацию, согласно которой он может возглавить "Иртыш".

"Павлодарский "Иртыш"? Может быть", - цитирует Карпина Sports.kz.

В список кандидатов на должность главного тренера "Иртыша" также входят Сергей Ташуев, Ринат Билялетдинов, Илиан Илиев, Арам Восканян, Александр Заваров и Олег Таран.
Теги: Карпин
Сегодня, 05:08
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: 64dubina Казахстан-Павлодар (Сегодня, 05:50) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Валера ждём!!!!! laughing


--------------------
Счастье не в деньгах,а в их количестве!!!
Регистрация: 16.06.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.