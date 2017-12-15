Бывший футболист "Порту" и "Марселя" обвиняется в попытке убийства своей жены

Аргентинский полузащитник "Атлетико Паранаэнсе" Лучо Гонсалес обвиняется в попытке убийства своей супруги Андрейа Маркес, передает Record.Об этом сообщила сама Маркес, по словам которой футболист напал на нее и начал душить. Отмечается, что Гонсалес заставил своих детей наблюдать за тем, как он насилует свою жену. Один из них предпринял попытку вмешаться, но 36-летний аргентинец, применив силу, оттолкнул его.Маркес была доставлена в больницу, будучи в состоянии обморока.