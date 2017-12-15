В подвале отеля Муссы Дембеле нашли клад стоимостью в 1 млн фунтов

В подвале строящегося в бельгийском Антверпене отеле полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Муссы Дембеле был обнаружен клад.Футболист предложил археологам провести обследование здания перед тем, как рабочие начнут отделку дома. В результате в подвале отеля специалисты обнаружили изделия из фарфора, стекла и керамики, датируемые XVIII веком.Отмечается, что клад оценивается в ?1 млн.