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В подвале отеля Муссы Дембеле нашли клад стоимостью в 1 млн фунтов

В подвале строящегося в бельгийском Антверпене отеле полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Муссы Дембеле был обнаружен клад.

Футболист предложил археологам провести обследование здания перед тем, как рабочие начнут отделку дома. В результате в подвале отеля специалисты обнаружили изделия из фарфора, стекла и керамики, датируемые XVIII веком.

Отмечается, что клад оценивается в ?1 млн.

"Газета.ру"
Теги: Тоттенхэм
Сегодня, 22:41
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