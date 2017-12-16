В Нью-Йорке началось рассмотрение дел функционеров ФИФА

Жюри присяжных приступило к рассмотрению дела по трем экс-функционерам ФИФА, которые обвиняются в коррупции, информирует The New York Times.Отмечается, что в отношении бывшего вице-президента ФИФА Хуана Анхеля Напоута выдвинуты обвинения в получении взяток на сумму 10,5 миллиона долларов, экс-глава Федерации футбола Перу Мануэль Бурга обвиняется в получении 4,4 миллиона, а бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин – во взятках в размере 6,55 миллиона.Согласно источнику, помощник прокурора Бруклина призвал присяжных признать подсудимых виновными по всем пунктам обвинения.