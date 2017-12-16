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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда хочет покинуть мексиканский клуб "Пачука"
Полузащитник Кейсуке Хонда может пропустить завтрашний матч за третье место на клубном чемпионате мира против "Аль-Джазиры". Более того, его будущее в мексиканском клубе вообще под вопросом. Напомним, японец, выступавший ранее за ЦСКА, перешел в "Пачуку" из "Милана" минувшим летом.
"В полуфинале с "Гермио" Кейсуке беспокоили последствия травмы ноги, но он все равно сыграл. Очевидно, что он сейчас не в лучших своих кондициях. Но в матче с "Аль-Джазирой" я все равно на него рассчитываю. Посмотрим, получится ли его использовать", – сказал главный тренер "Пачуки" уругваец Диего Алонсо.
По данным "СЭ", опыт игры в Мексике не очень понравился Хонде, и он всерьез раздумывает о смене команды. Якобы контракт, рассчитанный до мая 2018-го, может быть расторгнут уже зимой. Коллеги из Японии утверждают, что хавбек опасается не набрать оптимальную форму к чемпионату мира.
"В полуфинале с "Гермио" Кейсуке беспокоили последствия травмы ноги, но он все равно сыграл. Очевидно, что он сейчас не в лучших своих кондициях. Но в матче с "Аль-Джазирой" я все равно на него рассчитываю. Посмотрим, получится ли его использовать", – сказал главный тренер "Пачуки" уругваец Диего Алонсо.
По данным "СЭ", опыт игры в Мексике не очень понравился Хонде, и он всерьез раздумывает о смене команды. Якобы контракт, рассчитанный до мая 2018-го, может быть расторгнут уже зимой. Коллеги из Японии утверждают, что хавбек опасается не набрать оптимальную форму к чемпионату мира.
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