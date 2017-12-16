Опрос:

Новости партнеров

У Мхитаряна случился конфликт с Моуринью во время разбора матча с "Брайтоном"

У полузащитника "МЮ" Генриха Мхитаряна произошел конфликт с главным тренером команды Жозе Моуринью, сообщает Sports.ru со ссылкой на ESPN.

Португальский специалист был недоволен игрой футболиста сборной Армении в матче премьер-лиги с "Брайтоном" (1:0).

Моуринью высказал претензии Мхитаряну во время разбора этой встречи при всей команде.

Позже они продолжили обсуждать игру хавбека в коридоре возле аналитической комнаты на базе "МЮ".
Теги: Мхитарян Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 02:11
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.